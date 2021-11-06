ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في القمة 123

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مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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شهدت مباراة الأهلي والزمالك أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 / 2022 أهداف كثيرة، حيث حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي الزمالك بنتيجة (5-3)، وفيما يلي نستعرض معكم ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في القمة 123.

 

ملخص مباراة الأهلي والزمالك 

بدأت المباراة حماسية من جانب الزمالك، وتعرض إمام عاشور لاعب الزمالك لإصابة، وتوقف اللعب لعلاجه بعد اصطدامه مع أليو ديانج في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة الرابعة أرسل أكرم توفيق مدافع الأهلي عرضية قوية أبعدها محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لركلة ركنية لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 16 أحرز ديانج الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16، بعد خطا من الحارس محمد أبوجبل، عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعد 3 دقائق أحرز علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، تحصل عليها بنفسه، بعد عرقلة من الظهير الأيمن حمزة المثلوثي، وبعد 4 دقائق أحرز محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25، بعد عرضية مهارية متقنة من عمرو السولية بطريقة "الرابونا"، ليتابعها مهاجم الأحمر بلمسة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بجسد الحارس محمد أبوجبل وتسكن شباكه.

تحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على بطاقة صفراء، بعد التحام قوي مع عمرو السولية، كما تحصل عمر السعيد مهاجم الزمالك على بطاقة صفراء بعد التحام هوائي مع بدر بانون مدافع الأهلي في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني ببداية حماسية مجددا من نادي الزمالك، وأهدر عمر السعيد فرصة محققة لتقليص الفارق لصالح الفريق الأبيض، وسدد الكرة بجوار القائم، وبعدها سجل مصطفى فتحي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 بتسديدة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء، لكن بعد مرور دقيقة واحد وسع ديانج الفارق للأهلي بالهدف الرابع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

دفع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بالثنائي محمد أوناجم وسيف الدين الجزيري، بدلا من عمر السعيد وحمزة المثلوثي. وتحصل أحمد سيد زيزو على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على محمد مجدي أفشة، وأجرى موسمياني تغيرين بدخول حسين الشحات ولويس ميكيسوني بدلا من محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء، بعد عرقلة معلول لسيف الجزيري، ليسجل منها أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك، واستمر ضغط الأبيض حتى أسفر عن الهدف الثالث بقدم أشرف بن شرقي في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء 5-3 للأهلي.

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