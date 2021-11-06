حالة الطقس ودرجات الحرارة في البحرين اليوم السبت 6-11-2021

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 6-11-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين



قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس المتوقع اليوم السبت، في مملكة البحرين سيكون معتدلًا.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الرياح تكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ارتفاع للموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

وعن درجة الحرارة، توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية والصغرى تسجل 21 درجة مئوية.