إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى كفر الشيخ

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مشاجرة
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استقبل مستشفى الحامول المركزي، 5 أشخاص مصابين بجروح قطعية إثر مشاجرة نشبت بينهم بقرية الأبعادية التابعة لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بوصول 5 مصابين في مشاجرة.

والمصابون هم:  "ر. ا. ح"، عمره 30 عام، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"أ  . ر. ا"، عمرها 30 عاما، مصابة بجرح قطعي بالحاجب الايمن، و"ع. م. ا"، عمره 55 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، كما أصيب مسن يدعى "و. ي. ع" 70 عاما، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأصيب "م. غ. ع" 35 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

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