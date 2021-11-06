نقيب المحامين يشكل لجنة لترتيب إجراءات عقد الجمعية العمومية السنوية

أخبار مصر
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا، بتشكيل لجنة مصغرة لترتيب كافة الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية ‏العادية للمحامين، وحدد اختصاصاتها.

وجاء القرار بشأن عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمحامين، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، كالأتي:-

أولًا: تشكل لجنة مصغرة لترتيب كافة الاجراءات اللازمة  لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، والتي كان مقررا عقدها في يونيو  الماضي، وتم تأجيلها ـ عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124  من قانون المحاماة  ـ  إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية، وذلك من السادة الآتي أسماؤهم: (حسين الجمال الأمين العام، عبد المجيد هارون أمين الصندوق، صلاح سليمان عضو المجلس، أسامة سلمان الأمين العام المساعد، محمد عبدالستار بدر عضو المجلس).

ثانيًا: على أن تتحدد مهام اللجنة في:

1 ـ  إعداد المستندات اللازمة للعرض على  مجلس النقابة تمهيدًا للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وأخصها تقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية
( الميزانيات) وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

2 ـ متابعة اللجنة المختصة بالدراسة اللازمة لتقرير الزيادة المقترحة للمعاشات لسرعة الانتهاء من عملها لعرض مقترح زيادة المعاشات على الجمعية العمومية.

3 ـ  إعداد تقرير بالرأي بشأن إنهاء عمل مراقب الحسابات الحالي (أحمد إبراهيم جادو)، وتعيين مراقب حسابات جديد تقر تعيينه الجمعية.

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