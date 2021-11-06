نقيب المحامين يشكل لجنة لإدارة ممتلكات النقابة بالغردقة

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من نقيب المحامين بشأن الإهمال لسنوات طويلة في إدارة وصيانة وتشغيل ممتلكات النقابة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وما شابها من إضرار بالمال العام، وشبهات جرائم أخرى، وعلى ما تم من أعمال لجنة الكسب غير المشروع المشكلة بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه.

ونص القرار على ما يلي:

أولًا: تشكل لجنة مشتركة من النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية للمحامين بالبحر الأحمر، تكون مهمتها إدارة ملف الحفاظ على ممتلكات نقابة المحامين بالغردقة والنظر في استثمارها وتشغيلها وصيانتها بالشفافية والكفاءة اللازمتين بغرض تحقيق المصلحة والنفع العام.

ثانيًا: تشكل اللجنة من الآتي اسماؤهم: (محمود محمد الداخلي عضو مجلس النقابة العامة، والأمين العام المساعد وممثل لجنة الأندية والمصايف، عبدالمجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، محمد عبدالستار بدر عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة المتابعة، مجدي سعيد نقيب البحر الأحمر، حسام حسن توفيق وكيل نقابة البحر الأحمر، كرم محمد عبدالعزيز أمين صندوق نقابة البحر الأحمر)، على أن يضم إلى اللجنة معاونًا قانونيًا لها محمود فهمي عضو ادارة الشئون القانونية.

ثالثًا: تلتزم اللجنة بالإجتماع بمقر النقابة العامة وإعداد دراسة تتضمن رؤيتها لهذا الملف في موعد غايته أسبوعين من تاريخ هذا القرار.