موديز تغير النظرة المستقبلية لـ السعودية من سلبية إلى مستقرة

غيرت وكالة موديز للتصنيف الآتماني النظرة المستقبلية للسعودية من سلبية إلى مستقرة وثبتت تصنيفها عند A1.

وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة، وإن التغيير في نظرة السعودية يعكس زيادة احتمال أن توقف الحكومة، خلال السنوات العديدة المقبلة معظم زيادة 2020 في أعباء الديون.

وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.

و سجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال ما يعادل 1.79 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.