وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون الركض لـ "شباب يدير شباب"

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إشارة بدء ماراثون الركض الذي تنظمه مبادرة "شباب يدير شباب" علي مستوي جميع محافظات الجمهورية تحت عنوان "RUN”.

وشارك وزير الشباب والرياضة في الماراثون الرئيسي الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعداد كبيرة من الشباب المنضمين لمبادرة "شباب يدير شباب" YLY التي تتبناها الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم لمبادرة "شباب يدير شباب" وجميع الفعاليات والأنشطة المنفذة والتي تتماشي مع رؤية الوزارة في دعم ومساندة الشباب، وتنفيذ البرامج التي تتوافق ومتطلباتهم، مشيرًا أن المبادرة تعكس فلسفة التطوع، والمشاركة المجتمعية الإيجابية لدي الشباب.

وأشاد الوزير بالماراثون الرياضي الذي تقيمه المبادرة علي مستوي الجمهورية، وإقبال مجموعات كبيرة من الشباب للمشاركة به بما يؤكد أهمية ممارسة الرياضة، ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية الإيجابية، والحفاظ علي صحة المواطن، مثنيًا علي التزام جميع أعضاء المبادرة، ورغبتهم في المساهمة المجتمعية.

وعقب ذلك، توجه وزير الشباب والرياضة إلي نادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر لمتابعة ما يقدم من أنشطة، واستعدادات كافة الإنشاءات بالنادي لخدمة الأعضاء حيث تفقد صالة الجيم، ومبني ملاعب الاسكواش، وملاعب كرة القدم، وملاعب التنس.

خلال الماراثون

خلال الماراثون

خلال الماراثون

خلال الماراثون

خلال الماراثون

خلال الماراثون