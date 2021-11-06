ميرفت أمين تنهي تصوير مسلسل حدوتة "حكايتى مع الزمان"

احتلت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين قائمة تريندات جوجل اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021 في مصر، وذلك بعد انتشار شائعات بإصابتها بفيروس كورونا، وفي الحقيقة أن الفنانة ميرفت أمين بخير وقد أنهت تصوير مسلسل حدوتة "حكايتى مع الزمان" اليوم.

تفاصيل حدوتة "حكايتى مع الزمان" لـ ميرفت أمين

انتهت أسرة حدوتة "حكايتى مع الزمان" للنجمة ميرفت أمين ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا" صباح اليوم السبت فى ديكور منزل شقيقة ميرفت أمين وتجسدها الفنانة ليلى عزب العرب، خلال الأحداث بمصر الجديدة، بالتزامن مع عرضه على قنوات dmc، حيث تناقش ميرفت أمين أكثر من قضية تهم المجتمع والمرأة بالأخص، ومنها الأسباب التي قد تدفع المرأة لطلب الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، والتراكمات النفسية التي تتكون بداخلها نتيجة لعدة تصرفات يفعلها الزوج.

يذكر أن "حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد وإلى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.

وعرضت قناة dmc على مدار الأسابيع الماضى حكايات "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"دون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.