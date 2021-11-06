أسعار النفط تسجل 82.74 دولار لخام برنت



سجلت أسعار النفط،82.74 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.72 دولار للبرميل.



وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،شهدت ارتفاعا عند التسوية أمس الجمعة، وذلك نتيجة المخاوف من تجدد مخاوف متعلقة بالإمدادات النفطية، وكان تحالف أوبك بلس قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.



وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق".







