وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية

زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 28

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتابعت: أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023 " خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 116 ألف و566 مريض إدمان "جدد، ومتابعة" ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن بعد افتتاح مركز علاجى جديد بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفى العسكرى للطب النفسى ‏بالهايكستب ويتم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.



وأوضحت أن خدمات الخط الساخن تتمثل فى "خدمات المشورة، والدعم النفسى، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، منهم 6085 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد وكذلك المناطق التى سيتم تطويرها مثل "صبحى حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان،" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان.

وأشارت إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.50% بينما بلغت نسبة الإناث 5.50%



