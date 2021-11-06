وزيرة التضامن: القاهرة في المرتبة الأولى للمكالمات الواردة لصندوق مكافحة الإدمان

أخبار مصر
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى في بلاغات تعاطي المخدرات طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.68 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.33 %.

وتابعت الوزيرة: أن هذا يرجع إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج واخبار الصندوق  يليه التلفزيون بسبب الحملات الاعلامية  وكذلك من خلال الأصدقاء.

 

المخدرات أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن علاج الإدمان
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