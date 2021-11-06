صندوق مكافحة الإدمان: 8669 موظف بالدولة يتقدمون للعلاج من التعاطى

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن للصندوق خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 45.10% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و34.06 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.02 %.



وتابع عثمان: أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85 %،فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10 %،يليه الترامادول بنسبة 33 % والأستروكس بنسبة 10.37% والفودو بنسبة 2.17% بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مخدر ".



ولفت إلى أن مصادر الإتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023” من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.



وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 56.02 % من المتصلين خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و43.97 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي، وإنه خلال السته أشهر الماضية" مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر" 2021 تم استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ووفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان فإن أبرز استفسارات الموظفين ممن تقدموا للعلاج، كانت حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية،كما إنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

