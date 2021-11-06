مدير صندوق مكافحة الإدمان: أصدقاء السوء وحب الاستطلاع أبرز دوافع التعاطي

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل التفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة.

وتابع: أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.

وأكد أنه وفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان فإن أبرز استفسارات الموظفين ممن تقدموا للعلاج، كانت حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية، كما إنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ويستقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي "16023" الاتصالات الهاتفية من مرضى الإدمان، حيث يتم تقديم كافة لخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة من خلال 27 مركز علاجى متخصص في 17 محافظة حتى الآن، وذلك بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

