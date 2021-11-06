142 مليار دولار تراجع في إيرادات الصين من الضرائب والرسوم

انخفضت إيرادات الصين من الضرائب والرسوم 910.1 مليار يوان "نحو 142.25 مليار دولار" بالإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.



وأوضحت نتائج بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب أمس، أنه تم تقليل نحو 788.9 مليار يوان من الضرائب و121.2 مليار يوان من الرسوم، حسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وأضافت أنه "تم الإعلان عن إجراءات لتخفيض الضرائب والرسوم منذ بداية العام الجاري للتخفيف من الأعباء المالية على الأعمال التجارية وتعزيز حيوية السوق".



يأتي ذلك في وقت أكدت فيه لجنة التنمية والإصلاح، أعلى مخطط اقتصادي في الصين، أن منطقة دلتا نهر اليانجتسي تصبح بشكل عام محرك نمو قوي وفعال للتنمية الاقتصادية للبلاد، حيث يواصل إجمالي ناتجها المحلي الارتفاع.



وأضاف تسونج ليانج، نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه "خلال فترة الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، أسهمت المنطقة بـ24.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الصيني، مقارنة بـ24.1 في المائة في 2018".



وتضم منطقة دلتا نهر اليانجتسي كلا من بلدية شنغهاي، ومقاطعات جيانجسو وتشجيانج وآنهوي. وقال تسونج "إن التنمية المتكاملة للمنطقة آخذة في التبلور، وإن تأثيرها في الاقتصاد الوطني يتزايد باستمرار".



وأعلنت الصين في 2018 أنها ستدعم التنمية المتكاملة في منطقة دلتا نهر اليانجتسي، وترقيها إلى استراتيجية وطنية. وتابع تسونج أن الصين "فصلت 22 تدبيرا لتعزيز تنمية المنطقة، تغطي مجالات مثل الازدهار المشترك، والتنسيق ما بين المقاطعات، وغير ذلك، كما ستركز على مشاريع رئيسة، بما في ذلك مناطق تجريبية للتجارة الحرة ومراكز نقل دولية".



من جهة أخرى، تشارك نحو 200 شركة أمريكية في معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد الذي افتتح البارحة الأولى في بلدية شنغهاي، لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وذكر مكتب معرض الصين الدولي للاستيراد أنه أثناء 2018 و2020 ازداد عدد الشركات الأمريكية التي حضرت المعرض من نحو 180 إلى 198 شركة، بمساحة عرض إجمالية تعد من الأكبر بين جميع الدول والمناطق المشاركة فيه.



وأصبح عديد من كبار الصناعات البارزة زوارا منتظمين للمعرض. وقامت "هنيويل"، مجموعة دولية تشارك في المعرض للمرة الرابعة، بتوسيع مساحة كشكها لأكثر من الضعفين عن العام الماضي، لتعرض التكنولوجيات الإبداعية في الطيران والتصنيع الذكي والتخزين والخدمات اللوجستية.



أما شركة أمازون، عملاقة التجارة الإلكترونية، فتشارك في المعرض لأول مرة، وقال لي يان تشوان، رئيس متجر الصين الدولي في أمازون، "إن المعرض منصة حيوية لحفز إمكانات السوق الكامنة وتعزيز التبادلات العالمية".



وأضاف لي أن "الشركة تتطلع إلى الفرص الجديدة التي سيوفرها هذا الحدث، وتأمل في جلب مزيد من السلع العالمية الرائعة إلى المستهلكين الصينيين. وحتى قبل افتتاح الدورة الرابعة للمعرض، وقعت عدة شركات أمريكية على اتفاقية لحضور الدورة الخامسة المقبلة في العام المقبل".



ويعكس حضور هذه الشركات النشيطة في المعرض الشغف المستمر للشركات الأمريكية بالسوق الصينية، ولا سيما أن الصين كانت الاقتصاد الرئيس الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في العام الماضي وسط آثار وباء كوفيد - 19 على مستوى العالم.



ووفقا لتقرير المسح الصادر في أيلول (سبتمبر) من غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، أعربت الشركات الأمريكية في الصين عن تفاؤلها بشكل عام حول آفاق نموها في السوق الصينية، واستمرارها في توسيع عملياتها في البلاد.



ومنذ إطلاقه في 2018، يعد معرض الصين الدولي للاستيراد أول معرض مخصص للاستيراد في العالم. ويحضر نحو ثلاثة آلاف شركة من 127 دولة ومنطقة معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد، لتعرض أحدث منتجاتها في مساحة عرض تبلغ 366 ألف متر مربع.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين، إلى 49.2 في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل 49.6 في أيلول (سبتمبر)، حسب ما أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين.



وتشير أي قراءة فوق 50 إلى نمو في المؤشر، بينما تعني أي قراءة دون 50 انكماشا. ويتم إعداد مؤشر مديري المشتريات بناء على استطلاع آراء شركات صينية خاصة وحكومية.



وأرجع مكتب الإحصاء التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع كل من الإمدادات والطلب، إثر أزمة الطاقة التي تواجهها الصين منذ أيلول (سبتمبر) التي تعد الأسوأ منذ أكثر من عقد.



وأجبر نقص الكهرباء عديدا من المصانع في البلاد على خفض إنتاجها أخيرا.

وفي القطاع غير التصنيعي سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع 52.4 في تشرين الأول (أكتوبر)، بانخفاض عن 53.2 في أيلول (سبتمبر). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش.



وقال تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في الهيئة، "إن أنشطة الأعمال التجارية في القطاع غير التصنيعي استمرت في التوسع، لكن بوتيرة أبطأ".



وخلال الشهر الماضي، استقر المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال التجارية في قطاع الخدمات عند 51.6، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن أيلول (سبتمبر).



وسجلت قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والترفيه زيادات ملحوظة في حجم الأعمال التجارية، مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي استمرت لمدة أسبوع في أوائل الشهر الماضي. وبلغت جميع مؤشراتها الفرعية لأنشطة الأعمال التجارية أكثر من 55، حسب الهيئة.



وأظهرت البيانات أمس، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين انخفض إلى 49.2 في تشرين الأول (أكتوبر) عن 49.6 في أيلول (سبتمبر) الماضي.

إلى ذلك، نشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، منظم الأوراق المالية في البلاد، قواعد لعروض الاكتتاب العام الأولي، وإعادة التمويل والرقابة لبورصة بكين التي أعلن عنها حديثا.