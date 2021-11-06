كوريا الجنوبية تحقق فائضا تجاريا للشهر الـ 17 على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات بنك كوريا المركزي أن فائض الحساب الجاري بلغ 10.07 مليارات دولار أمريكي في سبتمبر، بعد أن كان 7.51 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

ويعتبر الرقم أقل بقليل من فائض العام السابق البالغ 10.34 مليارات دولار.

ويمثل سبتمبر الشهر السابع عشر على التوالي الذي يسجل فيه الحساب الجاري فائضا منذ مايو من العام الماضي عندما تحول من عجز قدره 3.33 مليارات دولار في أبريل وسط تعثر الصادرات بسبب الجائحة.

يشار إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، سجل الحساب الجاري التراكمي للبلاد فائضا بلغ 70.13 مليار دولار.

 

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