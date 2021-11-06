آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجديد عقد نجم الفريق الدولي التونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة من أجل البقاء مع القلعة الحمراء.

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي



ويرغب النادي الأهلي فى تجديد التعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق والمتألق خلال السنوات الماضية للبقاء فى صفوف المارد الأحمر لسنوات قادمة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، بأن المفاوضات بين معلول وإدارة الأحمر قاربت على النهاية من أجل تجديد عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكان علي معلول سجل هدفين أمس فى تحقيق الأهلي الفوز على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.



يذكر أن علي معلول انضم للنادي الأهلي عام 2016 وقدم مستويات مميزة مع المارد الأحمر طوال السنوات الماضية، وأصبح أحد أهم نجوم الفريق.

