فوز مصر للتأمين والعبور وطوخ والشمس بالجولة السادسة للقسم الثالث



أسفرت نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن

فوز فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين، على مضيفه فريق الأميرية بثلاثية مقابل هدفين سجلها سيريال ويوسف الجبالى ومحمد زكي.



وفاز فريق العبور بقيادة عمرو الدالى على فريق التربية والتعليم برباعية نظيفة سجلها أحمد سابق هدفين ورضا سيد وعمر سعيد.



وفاز فريق طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين.



وفاز فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبدالملك خارج ملعبه على فريق الماظة بقيادة محمد صلاح بثلاثية مقابل هدف.



وفاز فريق شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى على فريق أسكو بقيادة أحمد أبو رحاب بهدفين مقابل هدف.



تعادل فريق شباب بطا بقيادة محمد عابدين مع القومي بقيادة محمد فصيح دون أهداف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- طوخ 16 نقاط

2- مصر للتأمين 14 نقاط

3- العبور 14 نقطة

،4- اتحاد الشرطة 12 نقطة

5- شبين القناطر 9 نقاط

6- الشمس 8 نقاط

7- البلاستيك 8 نقاط

8- شباب بطا 8 نقاط

9- الأميرية 6 نقاط

10- أسكو 4 نقاط

11- المرج 4 نقاط

12- الماظة 4 نقاط

13- التربية والتعليم 3 نقاط

14- الغابة نقطتين

15- القومي نقطتين