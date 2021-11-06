فوز النجوم وتعادل الصيد وهزيمة حدائق الأهرام بالقسم الثالث

فوز النجوم وتعادل الصيد وهزيمة حدائق الأهرام بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
الصيد
الصيد
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أقيمت اليوم السبت، ستة مباريات في الأسبوع السادس بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث اسفرت النتائج عن تعادل بشتيل امام المعادي بثلاث أهداف لكلا الفريقين.

 

أحرز أهداف بشتيل كلًا من محمد نادي (هدفين) ومحمد مسعد، بينما سجل أهداف المعادي كلًا من إبراهيم ياسين، عمرو يوسف، علي شعبان.

إما عن باقى النتائج، فجاءت كالأتى:

حلوان العام 1-1 الصيد
حدائق الأهرام 1-2 أبو النمرس
البدرشين 1-1 كاسكادا
صول 4-1 العياط
الطائرات 1-2 النجوم

بينما تأجل لقاء جولدي ومستقبل وطن، لموعد سيحدد فيما بعد.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- النجوم 16 نقطة
2- مستقبل وطن 15 نقطة
3- أبو النمرس 13 نقطة
4- جولدي 10 نقاط
5- الطائرات 9 نقاط
6- المعادي 9 نقاط
7- الصيد 9 نقاط
8- بشتيل 7 نقاط
9- كاسكادا 6 نقاط
10- البدرشين 5 نقاط
11- صول 4 نقاط
12- حلوان العام 4 نقاط
13- العياط 4 نقاط
14- حدائق الأهرام نقطة واحدة

بشتيل حدائق الأهرام القسم الثالث الصيد القومي
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