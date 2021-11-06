وزير الرياضة يشهد اختبارات لجان مقابلات اختيار المشاركين في مشروع "سفراء شباب مصر"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، الاختبارات المنعقدة للشباب المتقدمين للمشاركة في مشروع "سفراء شباب مصر"، الذي تنفذه الوزارة كمبادرة شبابية تأتي ضمن جهود الدولة نحو إعداد الشباب وتأهيلهم لتمثيل مصر بالمحافل والملتقيات الدولية.

وأقيمت الاختبارات بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وتنقسم إلى عدة لجان لقياس مهارات اللغات والسمات الشخصية والثقافة العامة لدي المقبلين على المشاركة بالمشروع.

واستمع الوزير إلى جزء من التساؤلات التي تم طرحها علي الشباب خلال مقابلاتهم الشخصية، وتعرف على أجوبتهم بشأن آلية معرفتهم حول المشروع الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل دفعات من الكوادر الشبابية من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي مستدام، وينقسم إلى 3 مراحل وهم مرحلة الانتقاء ومرحلة التأهيل ومرحلة التفعيل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع الشباب المقبلين علي المشاركة، والاستفادة من البرنامج الذي سيحصل خلاله الشباب في مرحلة التأهيل علي مجموعة من المعارف والمعلومات في عدة جوانب بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات المعنية.

وتتضمن مرحلة التأهيل زيارات ميدانية لبعض مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وندوات ومحاضرات حول التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب وندوات وحلقات بحث وورش عمل تثقيفية متنوعة.

يذكر أن مرحلة التفعيل التي تأتي كمكون ثالث من المشروع يتم تنفيذها علي ثلاثة مستويات، المستوى الأول يتبلور في تمثيل مصر ببروتوكولات التبادل الشبابي المختلفة، والثاني تمثيل مصر بأيام الإخاء والصداقة مع الجاليات الأجنبية والبطولات الرياضية الدولية والمؤتمرات الدولية داخل وخارج مصر، فيما يتضمن المستوى الثالث تمثيل مصر ببروتوكولات استضافة الشباب من أبناء المصريين بالخارج داخل مصر.

مشروع "سفراء شباب مصر"

مشروع "سفراء شباب مصر"

مشروع "سفراء شباب مصر"