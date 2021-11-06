بالخطوات.. كيفية استخراج توكيل عام للقضايا عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين العديد من الخدمات، حيث أطلقت الحكومة المصرية منصة دعم مصر الرقمية للتسهيل على المواطنين إجراء الخدمات الخاصة بهم إلكترونيا من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر المؤسسات لإنهاءها، وذلك مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى بين المواطنين.

ويعد الشهر العقاري من أكثر المصالح الحكومية ازدحاما من جانب المواطنين.

وتتيح منصة مصر الرقمية العديد من فرصة إجراء خدمات الشهر العقاري إلكترونيا ومن المنزل، وسنستعرض لكم خطوات استخراج توكيل عام قضايا من المنصة إلكترونيا، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تحرير توكيل عام قضايا عبر منصة مصر الرقمية



- يدخل المواطن الراغب في استخراج توكيل عام قضايا لمنصة مصر الرقمية.

- ثم يختار المواطن خدمات التوثيق الموجودة إعلى الصفحة.

- تظهر أمام المواطن عدد من خدمات التوثيق الخاصة بالشهر العقاري والتي يمكن إجراءها إلكترونيا، يختار المواطن منها «تحرير توكيل عام قضايا».

- ثم يضغط الموطن على «ابدأ الخدمة»، لتظهر أمامه بعض البيانات التي يجب أن يقوم بملأها وتتضمن «اسم الطرف الأول، الرقم القومي، العنوان، المحافظة، الحي»، ثم يتم الضغط على إضافة طرف آخر، ثم كتابة اسمه في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يتمّ إدخال بيانات الطرف الثاني والتي تتضمن «الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي، ثم يتم الضغط على التالي.

- ثم يتمّ اختيار عنوان الديباجة الخاصة بالتوكيل، ثم يتم اختيار المحاقظة التابع لها المواطن، ومكتب التوثيق التابع له.

- ثم بعد ذلك يتمّ اختيار طريقة سداد الخدمة إلكترونيًا، سواء كانت بالطاقة الائتمانية أو شبكات شركات التحصيل.