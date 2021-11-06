خبيرة تغذية: لهذا السبب تناول الطعام نهارا مهم (فيديو)

توك شو
مريض السمنة - ارشيفية
مريض السمنة - ارشيفية
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن دون حرمان، من خلال تناول كافة أنواع الأطعمة، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ومع مرور الوقت تصغر حجم المعدة، وهذا يؤدي إلى تقليل حجم المعدة وخفض الوزن.

وتابعت "دعاء سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء  السبت، أن تناول الطعام خلال السعات النهارية بنسب قليلة معتدلة يؤدي إلى خفض الوزن، خلاف أن هذا الأمر يزيد من قوة الجهاز المناعي، ويضبط الحالة المزاجية، ويزيد من نضارة الوجه. 

ولفتت إلى أن الألياف الغذائية التي تزيد داخل المعدة مع تناول المياه تؤدي إلى اكتساب مريض السمنة عادة شرب المياه بشكل متواصل، وهذا الأمر مهم للغاية، ويزيد من معدل الحرق. 

 

اختيار خبيرة تغذية تناول الطعام غذاء

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