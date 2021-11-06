استشاري تغذية يكشف سبب الإصابة بثبات الوزن

توك شو
مريض السمنة- ارشيفية
مريض السمنة- ارشيفية
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشخص يصاب بمرض السمنة نتيجة تناول الطعام بكثرة، وعدم بذل مجهود بالصورة الكافية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الجسم، وبالتالي يصاب الشخص بمرض السمنة بالتدريج.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بعض النباتات الطبية تؤدي إلى قلة الحصول على السعرات الحرارية  من الطعام، والاعتماد على الدهون المخزون في الجسم منذ فترة طويلة، وبهذا يتخلص الجسم من الدهون المتراكمة، وينخفض الوزن بالتدريج. 

ولفت إلى أن ثبات الوزن يحدث عندما يعتاد الجسم على حرق سعرات حرارية معينة، وبالتالي لا يقوم الجسم على حرق معدل أكبر، مما يؤدي إلى ثبات الوزن.

 

استشاري تغذية ثبات الوزن

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