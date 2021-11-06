استشاري تغذية: التوت البري يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن عشب الجارسينيا يؤدي إلى خفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 6 كيلو في الشهر، خلاف أنه يقلل حجم وعدد الخلايا الدهنية.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التوت البري يساعد على تنشيط هرمون معين، يعمل على تكسير الدهون المتراكمة منذ سنوات طويلة، ويقوم بمساعدة الجسم على استخدامها كمصدر للطاقة.

ولفت إلى أن القهوة الخضراء أو الشاي الأخضر تعمل على زيادة معدل الحرق بصورة كبيرة دون بذل أي مجهود، مشيرًا إلى أن بعض النباتات الطبية تؤدي إلى قلة الحصول على السعرات الحرارية من الطعام، والاعتماد على الدهون المخزون في الجسم منذ فترة طويلة.