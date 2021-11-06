أحمد موسى: إلغاء حالة الطوارئ تعني تمتع مصر بالأمن والاستقرار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض المنظمات المشبوهة وعدد من الممولين يحاولون منذ 2011 زعزعة الاستقرار في مصر، مشيرا إلى أن هناك مجموعة شكلت في 2010 بها مصريين وأجانب مهتمون بالشأن المصري، معلقا ساخرا: "يالا الصدف 2010!"

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المجموعة مازالت تدعي اهتمامها مصر، وأصدرت بيان تعرب عن انزعاجها من إقامة قمة المناخ القادمة في مصر، معلقا: "لا يعنيننا مضيقين ولا لا.. والمؤتمر بنجهز ليه والعالم كله جاى عندنا".

وأشار الإعلامي إلى أن مصر الآن لا يوجد بها حالة طوارئ، وهو ما يعني تمتعها بالاستقرار والأمن والأمان، منوها بأن الدولة تأخذ القرارات التي تؤمن وتقتنع بها فقط وتلبي مصالحها.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن البنية التحتية الأمريكية تعاني، وهو ما دفع الكونجرس، للتصديق على خطة بايدن البالغة بـ 1.2 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية، منها ما سيتم تخصيصه لصناعة سيارات صديقة للبيئة.