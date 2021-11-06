ننشر خطوات التقدم لوظائف القوى العاملة نوفمبر 2021 لجميع المؤهلات

وفرت وزارة القوى العاملة نحو 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل لم يتم شغلها من الشهر الماضي، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر نوفمبر 2021.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف وزارة القوى العاملة نوفمبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة نوفمبر 2021



يمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة نوفمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

- على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

- اضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

- اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

- املأ البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم ادخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

- سجِّل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

- تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

- تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

- الضغط على حفظ ومتابعة.

ويتم التقديم من خلال النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر نوفمبر 2021، وتبدأ بعدها الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن الوظائف متوفرة في 15 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والإسكندرية، وأسوان، والبحر الأحمر» فضلًا عن إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.