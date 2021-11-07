لحل الأزمة المرورية.. إنشاء أول جراج ذكي بحلول 2024

بوابة الفجر
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تشكل أماكن انتظار السيارات والأزمات المرورية عائقا أمام سكان خاصة في أوقات الذروة؛ بسبب انتشار الخدمات بالمنطقة، حيث المدارس، المستشفيات، مراكز التسوق وغيرها، مما يسبب حالة من التكدس للسيارات بالمنطقة.

وتسعى عدد من شركات المطورين العقاريين إلى حل هذه الأزمة من خلال طرح المشروعات اللازمة لذلك، على أن تقضي هذه المشروعات على الأزمة المرورية من ناحية وتكون خدمية يستفيد منها المواطنين من ناحية آخرى. 

ومن ضمن هذه المقترحات ما أعلنته شركة التطوير العقاري بناة مصر عن إطلاق مول XS79 Mall بالقاهرة الجديدة، وتحديدا في قلب التجمع الخامس بمنطقة المحكمة، يتضمن جراجا متعدد الطوابق يعمل بنظام ذكي، حيث يسمح لأصحاب السيارات بركن سياراتهم بمختلف الطوابق حسب اختيارهم دون الحاجة للانتظار بالشوارع وغلقها ما يسبب تكدسا مروريا بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الجراج هو الأول من نوعه على مستوى المدن الجديدة بالكامل.

ونوهت هذه الشركة، بأنه تم التعاقد مع شركة كورية لتوفير 14 مصعدا لحمل السيارات، على أن يتم ذلك من خلال الخمس طوابق المخصصة للجراج، الذي يستوعب نحو 1700 سيارة، ما يساهم في حل الأزمة المرورية ومشكلة أماكن الانتظار، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول 2024.

 

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