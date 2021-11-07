كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الأحد، الموافق 7-11-2021، معلنة استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخبار الطقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة