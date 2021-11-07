أسعار الذهب اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 استقرارًا بعد أن ارتفع في آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس، عند مستوى 1815 دولارًا للأوقية، لينعكس ذلك محليًا بالزيادة بمقدار 6 جنيهات في الجرام.


أسعار الذهب اليوم  في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 526 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 902 جنيه.

سعر الذهب اليوم عالميا
ارتفع الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا وكان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية. كما استوعب المستثمرون أيضًا قرارات السياسة الأخيرة الصادرة عن بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


 

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