ضباب وأمطار.. حالة الطقس في الإمارات اليوم

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات:

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الامارات أن يكون الطقس اليوم الأحد غائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا على مناطق متفرقة.

وأكد المركز وجود فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر ورطبا ليلًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وهناك فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب.

وعن الرياح فتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

أما الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 49: 03 والجزر الأول عند الساعة 44: 07والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وعن بحر عمان فيكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند 00:09 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.