تراجع الواردات المصرية من لعب الأطفال بقيمة 4 ملايين دولار

تراجعت الواردات المصرية من لعب الأطفال بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 4 ملايين و38 ألف دولار "64 مليون و608 ألف جنيه" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، بينما كانت 8 ملايين و380 ألف دولار "134 مليون و80 ألف جنيه" في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 4 ملايين و348 ألف دولار "69 مليون و568 ألف جنيه".



ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات لعب الأطفال جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و7 ملايين دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل مليار و78 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 71 مليون و555 ألف دولار.



وشملت قائمة السلع، واردات محضرات تغذية الحيوانات نحو 10 ملايين و157 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 11 مليون و314 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بتراجع بلغت قيمته مليون و157 ألف دولار، وتراجعت واردات اللحوم لتسجل 113 مليون و579 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل 175 مليون و513 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 61 مليون و934 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الأبقار والجواميس الحية بقيمة 14 مليون و541 ألف دولار فى يوليو الماضى، مقابل 16 مليون و931 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 2 مليون و390 ألف دولار.