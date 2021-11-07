ياسمين رئيس تتصدر جوجل بعد تصريحها عن "الرجالة"

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، تريند جوجل خلال الساعت القليلة الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة عن الرجل والتي أثارت الجدل نحوها.

ياسمين رئيس.. “الرجالة غلابة والله”

قالت ياسمين رئيس إن كل رجل له مفتاح غير الثاني، مضيفة “مفيش مفتاح بيفتح على كله، دة لو فيه مفتاح، الستات أصعب من الرجالة، الراجل بسيط، وبعد ما خلفت ولد بقت بتصعب عليا الرجالة، الرجالة غلابة والله”.

ياسمين رئيس تتحدث عن كيفية التوفيق بين حياتها المهنية والزوجية

وتابعت ياسمين رئيس "مش عاوزة أحس إن مهنتي ممثلة، عاوزة أحس إني بمارس هوايتي، دايما بقولهم أنا ست بيت وبعدين ممثلة، يمكن شخصيتي مكنتش كدة في الأول، وبحس كل فترة تفكير الواحد بيتغير وشخصيته، أنا بحس كل 5 سنين تفكيري بيتغير».

ياسمين رئيس.. التمثيل مش مهنة مهنتي الأصلية “ست بيت”

وأضافت ياسمين رئيس خلال تصريحات تلفزيونية: “التمثيل بالنسبة ليا مش مهنة، لكن مهنتي الأصلية هي ست وأم، شكلي مش بيبان عليه لكن دة إحساسي”.

ياسمين رئيس تتحدث عن الستات

وتابعت ياسمين رئيس: “مقدرش أقول مفتاحي كده على الهواء، مينفعش، بس فيه ستات بيحبوا الكلام، قلبها في ودنها، بتحب تسمع كلام حلو، وفيه ستات بتشوف الكلام لوحده مش كفاية عاوزة تشوف أفعال”.

ماذا قالت ياسمين رئيس عن دلال عبد العزيز؟

وعن علاقتها مع الفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز، قالت: “ست لا تعوض وعاشرتها في وقت تصوير مسلسل ملوك الجدعنة.. هي في قلبي وهتوحشني كتير.. طول الوقت كانت بتفكرني بماما معرفش لية، حنينة أوي".

أعمال درامية نالت إعجاب ياسمين رئيس

وتحدثت ياسمين رئيس عن الأعمال الدرامية التي نالت إعجابها خلال موسم رمضان الماضي، مؤكدة أنها شاهدت الكثير من الأعمال، منها “خلي بالك من زيزي” و"قصر النيل" لدينا الشربيني، قائلة: “ دي حبيبتي ولازم أتفرج وأقولها على رأيي.. أحنا أصحاب من زمان جدا”

ياسمين رئيس تتحدث عن الفنانة فاتن حمامة

قالت ياسمين رئيس أن الفنانة فاتن حمامة مثلها الأعلى قي التمثيل، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتقليد أدوار فاتن حمامة قبل احترافها التمثيل.

ياسمين رئيس وأغاني عبد الحليم

وتابعت ياسمين رئيس: "أعشق أغاني عبد الحليم وأم كلثوم ووردة وميادة.. كل واحد في عيلتي مرتبط معايا بمطرب معين زي فريد الأطرش بيفكرني بوالدي وحسن الأسمر بيفكرني بخالي".