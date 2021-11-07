باريس سان جيرمان يفوز على بوردو في الدوري الفرنسي بصعوبة

فاز فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت، على نظيره بوردو في وسط ملعبه وجماهيره، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مُنافسات الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان وبوردو

وسجل لاعب باريس نيمار هدف المباراة الأول في الدقيقة 26، بعد تمريرة وصلت له داخل منطقة الجزاء، لينجح في تخطي مدافع بوردو ويطلق تسديدة صاروخية في مرمى أصحاب الأرض.

باريس يسجل الهدف الثاني

وعزز نيمار الهدف الثاني للفريق باريس في الدقيقة 43، بعد تبادل رائع للكرة بينه وبين زميله مبابي، وبعدها سد مباشرة بقوة لتسكن شباك بوردو معلنة الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

مبابي يحرز ثنائية لفريقه باريس

وأضاف مبابي نجم باريس اهدف الثالث لفريقه والثاني له خلال اللقاء، في الدقيقة 63، بعد أن وصلت كرة بينية رائعة لجيني فينالدوم داخل منطقة الجزاء، وبدلًا من التسديد قرر التمرير لمبابي الذي أسكن الكرة الشباك.

عودة بوردو أمام باريس

وعاد بوردو من بعيد عن طريق لاعبه ألبرت إليس الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى باريس بالدقيقة 78 بعد تمريرة حاسمة رائعة من ياسين عدلي توج بها مجهود رائع لفريقه.

الهدف الثاني في مرمى باريس

ونجح نيانج من تسجيل الهدف الثاني لبوردو في شباك باريس سان جيرمان عند الدقيقة الـ2 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وسط محاولات لإدراك التعادل في اللحطات الأخيرة إلا أن خبرات لاعبي باريس حسمت اللقاء.

باريس سان جيرمان يتصدر جدول الترتيب

ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 ليتصدر المركز الأول لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط عن لنس صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد بوردو عند النقطة رقم 12 في المركز الـ16.