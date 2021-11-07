القوى العاملة: توفير 832 فرصة عمل في 8 شركات بالقليوبية

برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن

أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية، توفير 832 فرصة عمل فى 8 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن.

وأكدت المديرية، فى بيان لها اليوم، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 1500 جنيها حتى 3150 جنيه.

من جانبها قالت إيمان شحاتة مدير المديرية، إن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي جرى تعيينها.



وأضافت، أنه سيجرى فتح باب تلقى الطلبات اليوم الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلًا عليهم.

القوى العاملة بالقليوبية

القوى العاملة 2

القوى العاملة