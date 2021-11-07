رانيا يوسف تخطف الأنظار خلال احتفالها بفوز الأهلي على الزمالك

رانيا يوسف، واحدة من الفنانات اللاتي يشغلن اهتمامات الجمهور عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ولطالما تثير الجدل الكبير، حيث تتفاوت الآراء حولها بين معجب ومنتقد.

رانيا يوسف

واعتلت رانيا يوسف اليوم الأحد الموافق الـ7 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول صور لها خلال احتفالها بفوز النادي الأهلي بالقمة 123 على حساب الزمالك.

صورة رانيا يوسف

ونشرت النجمة رانيا يوسف صورة لها عقب فوز الأهلي على الزمالك غريمه التقليدي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز أول أمس.

رانيا يوسف تشجع الأهلي

وأعلنت رانيا يوسف في كثير من المناسبات أنها تشجع النادي الأهلي، حيث اعتادت على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل على حساباتها الرسمية مشاركة الجمهور الاحتفالات.

تهنئة رانيا يوسف

وتحرص الفنانة رانيا يوسف عقب فوز الأهلي في البطولات المختلفة بتهنئته على طريقتها الخاصة، نستعرضها في التقرير التالي.

هوت شورت رانيا يوسف

وأطلت رانيا يوسف على جمهورها بإطلالة ساخنة وهي بـ "شورت" أحمر قصير فوق الركبة على إحدى الشواطئ وهنأت النادي الأهلي بفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة.

رانيا يوسف مهرجان الجونة

وغابت رانيا يوسف عن أعين المنتقدين خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة والتي اختتمت منذ ايام، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث ظهرت العديد من النجمات التي خطفن منها لقب أكثر الإطلالات جرأة.