جدول مواعيد أهم مباريات اليوم 7 نوفمبر 2021

الفجر الرياضي
أهم مباريات اليوم
أهم مباريات اليوم
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يقدم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الاحد الموافق 7 نوفمبر لعام 2021 والذي يشهد العديد من المباريات القوية على المستوي العالمي والعربي.

ولعل أبرز مباريات اليوم قمة ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر مساء اليوم بالدوري الإيطالي على ملعب السان سيرو، يفما سيخوض محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني لقاء صعب مع ليفربول أمام وستهام في البريميرليج.

وإليكم جدول أهم مباريات اليوم

آرسنال ضد واتفورد 

إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير 

ليدز يونايتد ضد ليستر سيتي 

وست هام يونايتد ضد ليفربول 

فياريال ضد خيتافي

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد

ريال مايوركا ضد إلتشي 

أوساسونا ضد ريال سوسييداد 

ريال بيتيس ضد إشبيلية

فينيزيا ضد روما

سامبدوريا ضد بولونيا 

أودينيزي ضد ساسولو 

لاتسيو ضد ساليرنيتانا 

نابولي ضد هيلاس فيرونا

ميلان ضد انتر ميلان

هيرتا برلين ضد باير ليفركوزن

كولن ضد يونيون برلين

جرويتر فورت ضد آينتراخت فرانكفورت

مارسيليا ضد ميتز 

لوريان ضد ستاد بريست

نانت ضد ستراسبورج

ستاد ريمس ضد موناكو

سانت إيتيان ضد كليرمون فوت

نيس ضد مونبلييه

رين ضد ليون

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