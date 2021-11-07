حالة الطقس اليوم الأحد 7-11-2021 ودرجات الحرارة فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر من عام 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم استمرارا للأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال فترات الليل يسودها طقس لطيف على كافة الأنحاء فى الساعات الأولى من الليل مائل للبرودة فى آخره.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 28 19 درجة.

الإسكندرية 28 19 درجة.

مطروح 25 18 درجة.

سوهاج 32 18 درجة.

قنا 33 19 درجة.

أسوان 35 21 درجة.

شبين الكوم 20 28

طنطا 19 28

دمنهور 19 28

الإسكندرية 19 28

بلطيم 20 27

مطروح 18 25

السلوم 15 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 28

الاسماعيلية 20 28

السويس 21 27

العريش 19 29

رفح 18 29

رأس سدر 21 29

نخل 17 27

كاترين 14 25

الطور 21 28

شرم الشيخ 23 32

المنيا 17 30

أسيوط 18 31

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الأقصر 20 34

أسوان 21 35

أبوسمبل 22 34

شلاتين 19 30

أبو رماد 20 29

حلايب 21 27