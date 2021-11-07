سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري ثباتا عند سعر 18.27جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.34 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.27 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.26 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.29 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.29 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.37 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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