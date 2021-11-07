الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي

أخبار مصر
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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أدان الأزهر الشريف، بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ودعا الأزهر الشريف جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.

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