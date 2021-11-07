ننشر لكم في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 7-11-2021 بمحافظات ومدن الجمهورية؛ حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تصل العظمى بها لـ 28 درجة والصغرى لـ 19 درجة، أما الإسكندرية، فأوضحت الأرصاد الجوية أن العظمى تكون 28 والصغرى تكون 19 درجة.

وعن درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن الجمهورية، نشرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف درجات الحرارة المتوقعة في السطور التالية:

درجات الحرارة اليوم الأحد:

درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في طنطا الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في بلطيم الصغرى 20 العظمى 27



درجات الحرارة اليوم الأحد في مطروح الصغرى 18 والعظمى 25



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم الأحد في سيوة الصغرى 16 والعظمى 26



درجات الحرارة اليوم الأحد في بورسعيد الصغرى 21 العظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في دمياط الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في السويس الصغرى 21 والعظمى 27



درجات الحرارة اليوم الأحد في العريش الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم الأحد في رفح الصغرى 18 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم الأحد في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم الأحد في نخل الصغرى 17 العظمى 27



درجات الحرارة اليوم الأحد في نويبع الصغرى 23 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم الأحد في طابا الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في كاترين الصغرى 14 والعظمى 25



درجات الحرارة اليوم الأحد فيى الطور الصغرى 21 والعظمى 28



درجات الحرارة اليوم الأحد في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة اليوم الأحد في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 31



درجات الحرارة اليوم الأحد في مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم الأحد في الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29



درجات الحرارة اليوم الأحد في بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم الأحد في المنيا الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة اليوم الأحد في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31



درجات الحرارة اليوم الأحد في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32