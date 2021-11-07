ظاهرة جوية ورياح.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد الموافق 7-11-2021 إلى الجمعة المقبل 12-11-2021؛ حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، في النقاط التالية:



- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.



- تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



- وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



الظواهر الجموية المتوقعة من الأحد إلى الجمعة

أكدت الأرصاد الجوية تعرض البلاد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن أخبار حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخبار الطقس اليوم الأحد يشهد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة