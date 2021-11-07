برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 7-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 7-11-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 7-11-2021

شخصيًّا: أحدهم يضع العين الحاسدة عليك فى العمل وعليك أن تدافع عن سُمعتك المهنيّة بأسنانك  وأظافرك إن إستلزم الأمر، كما أن معرفة خصومك فى حد ذاته مكسب.

عاطفيًّا: قد ترغب فى أداء واجباتك الزوجيّة فى توقيت غير مواتٍ للطرف الآخر، حاول أن تملأ الوقت بعمل ترفيهى كمُشاهدة فيلم جميل حتى تكون المزاجيّة مواتية.

مهنيًّا: تعمل بجدٍ واجتهاد وغالبًا قد تجد التقدير الكافى من مديريك فى العمل.

 

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