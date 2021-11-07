تراجع إنتاج عمان من وقود السيارات خلال سبتمبر

شهدت عُمان تراجعًا في حجم إنتاجها الشهري من وقود السيارات خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي، بنسبة 21.96 بالمائة، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 36.53 بالمائة، على أساس شهري، إلى 969.5 ألف برميل، بينما ارتفعت مبيعاته بنسبة 9.26 بالمائة إلى 892.2 ألف برميل.

وتراجع حجم صادرات عُمان من وقود السيارات العادي 91، ليصل إلى 141.5 ألف برميل، بنسبة 77.46 بالمائة على أساس شهري.

وتراجعت كميات إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي بنسبة 2.06 بالمائة، على أساس شهري، إلى 1.096 مليون برميل.

وتراجع حجم مبيعات وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 0.83 بالمائة إلى 1.156 مليون برميل، ولم يحقق أي صادرات خلال سبتمبر / أيلول، وللشهر الثالث على التوالي.