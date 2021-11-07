تفاصيل جديدة في واقعة محاولة اختطاف الفنانة مي حسن

مي حسن، العديد من الأحداث والتفاصيل تحوم حول نجوم الفن والغناء ونجوم المجتمع والمشاهير بوجه عام، حيث يتصدرون اهتمام متابعيهم ومحبيهم.

مي حسن

وأوضحت الفنانة مي حسن العديد من التفاصيل المهمة بشأن محاولة اختطافها، على يد أحد سائقي سيارات الملاكي التابعة لإحدى الشركات الشهيرة.

محاولة خطف مي حسن

وكشفت مي حسن وقائع مثيرة حول محاولة اختطافها، حيث كانت ذاهبة إلى أحد المولات الشهيرة لسحب مبلغ، دون الذهاب بسيارتها، فطلبت عربة من إحدى الشركات الخاصة لوصيلها،

تفاصيل واقعة خطف مي حسن

وقالت النجمة مي حسن إنها ذهبت إلى المول بمبلغ مالي قدره "32" جنيها بينما حينما حاولت العودة، رفض البعض مبلغ إيصالها طالبين زيادة، فأوضحت أنها اختارت سائقا وعادت في الـ6:30 مساء.

مي حسن تفاجئ جمهورها

وأشارت مي حسن إلى أن زوجها كان يتابعها، حيث كان السائق مصمما الدخول من البوابة الثالثة رغم سكنها في الرابعة، فأوضحت له أن اللوكيشن غير دقيق، ففاجأها بزيادة السرعة فصرخت في وجهه، رغغم أنه لم يكن في ذهنها تعرضها لمحاولة خطف.

مي حسن والسائق

ولفتت مي حسن أنها قالت للسائق إنها ستقفز من السيارة إلا أنه لم يبالي لها وصدمها بالرد عليه بـ "خسارة انتي حلوة"، رغم أن زوجها كان معها على الهاتف وهو بالعراق الآن.

تهديد السائق للفنانة مي حسن

وأكدت مي حسن أن السائق هددها بالقتل رغم أنها قفزت من السيارة وحاولت الاستعانة بالمتواجدين في المكان إلا أنها قال لها: "حطي لسانك في بقك لأدفنك مكانك".

مي حسن تنجو

وأضافت مي حسن: "لاقيت ناس فبدأت اخد نفسي بالعافية، وكان بيحاول يفهم الجميع إني مش عايزة أدفع الأجرة، والحمد لله قبل ما أرد واحد سمع كلمة إنه عايز يخطفني وكنت منهارة عياط".

مي حسن تطلب الشرطة

وهددت مي حسن المتهم أنها ستبلغ الشرطة رغم ذلك أكد لها أنه غير مسجل خطر فطلبت الشرطة وطلبوا مني رقم العوأعطتهم رقم السيارة فبعد قليلها وردتها مكالمة من مأمور قسم الهرم وحكت له ما حدث.

رسالة شكر من مي حسن

ووجهت الفنانة مي حسن الشكر لكل من وقف بجانبها في هذه الأزمة التي كادت أن تسبب لها العديد من المشاكل الكبيرة، لولا تدخل إرادة الله وحفظها من تلك المحاولة.