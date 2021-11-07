الهند تستحوذ على 28% من صادرات القطاع الخاص القطري

احتلت الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال أغسطس 2021، حيث استقبلت أسواقها صادرات بقيمة 524 مليون ريال قطري وهو ما يعادل 27.8% من إجمالي الصادرات.

وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر الصادر أمس السبت، جاء في المرتبة الثانية سلطنة عمان باستقبال صادرات بقيمة 220 مليون ريال وبنسبة 11.7%، وتبعتها هولندا بالمرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها 184 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 9.7%.

وفى المرتبة الرابعة جاءت الصين التي استقبلت صادرات بقيمة 178 مليون ريال وبنسبة بلغت 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 8.7% تعادل 163 مليون ريال، وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 67.3% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس 2021.

يذكر أن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري ارتفعت خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة 10% إلى 1.9 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال خلال يوليو عام 2020.

وكشف التقرير أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) تصدرت قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية والتي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر أغسطس 2021 باستقبالها صادرات بـ872 مليون ريال قطري، وبنسبة 46.3% من الإجمالي.

وحل في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات 474 مليون ريال وبنسبة بلغت 25.2%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي إلى استقبلت ما قيمته 435 مليون ريال وهي تعادل ما نسبته نحو 23.1% من إجمالي الصادرات.

وفى المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة 72 مليون ريال وبنسبة بلغت 3.8%، وخامسًا مجموعة دول إفريقيا (عدا الدول العربية) بقيمة صادرات 30 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.6%.

وجاءت مجموعة دول أمريكية أخري سادسًا مستقبلة ما قيمته 1.1 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة 0.06% من إجمالي قيمة الصادرات، واحتلت مجموعة دول أوروبية أخري المرتبة السابعة بنسبة استيعاب بلغت 0.05% وبقيمة صادرات 1.05 مليون ريال، فيما لم تكن هنالك صادرات تذكر لكل من كتلتي الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة دول أوقيانوسيا.