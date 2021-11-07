1.9 مليار ريال صادرات القطاع الخاص القطري خلال أغسطس

وبلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري في أغسطس الماضي 1.9 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال خلال يوليو عام 2020.

أما على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت الـ 100% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حينها قد بلغت 929 مليون ريال، وفق بيان لغرفة قطر أمس السبت.

وتحقق النمو الشهري نتيجة الارتفاع في قيم نماذج شهادات المنشأ وفق النموذج العام التي ارتفعت بنحو 44% لتبلغ 1.3 مليار ريال مقارنة بـ919 مليون ريال في شهر يوليو السابق.

يأتي ذلك إلى جانب لارتفاع في نموذج الأفضليات إلي 43.5 مليون ريال بعد أن كانت 36.6 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19%، أما النموذج الموحد لسنغافورة فقد عاد ليحقق صادرات بقيمة بلغت 63 مليون ريال بعد غيابه عن تحقيق أي صادرات خلال شهر يوليو السابق.

وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 44% حيث بلغت قيمة الصادرات عبره 382.7 مليون ريال قطري في حين كانت خلال شهر يوليو السابق 680.5 مليون ريال، وكذلك نموذج المنطقة العربية الذى شهد هو الآخر انخفاضًا بنسبة بلغت نحو 10% اذ تدنّت قيمة الصادرات من خلاله إلى 69.9 مليون ريال قطري مقارنة بـ78 مليون ريال خلال شهر يوليو السابق.

أما على أساس سنوي، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات وفقًا لنماذج المنشأ العام، مجلس التعاون الخليجي، المنطقة العربية وسنغافورة بنسب بلغت نحو 158%، 91% و30%، 736% على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقًا لنموذج شهادات الافضليات بنسبة 72%.

ووفقا لتحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع، فقد ارتفعت قيمة صادرات سلعة الألمونيوم على أساس شهري بنسبة 29%، وكذلك ارتفعت على أساس سنوي بنحو 37%، أما سلعة زيوت الأساس فقد انخفضت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 7%، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 107%.

وارتفعت قيمة صادرات سلعة الغازات الصناعية على أساس شهري بنحو 105%، وكذلك ارتفعت بنسبة كبيرة جدا سنويا بـ776%، وحققت سلعة المواد الكيمائية ارتفاعا في قيمة صادراتها بنسب كبيرة جدًا، حيث ارتفعت على أساس شهري بنسبة بلغت نحو 275%، وبنسبة 442% سنويا.

وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات سلعة اللوترين على أساس شهري بنسبة بسيطة بلغت 3%، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 110%، كما انخفضت صادرات سلعة المواد البتروكيماوية على أساس شهري بنسبة بلغت نحو 10%، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة كبيرة بلغت نحو 201%.

وانخفضت قيمة صادرات سلعة البارافين على أساس شهري بنسبة 65%، وكذلك انخفضت على أساس سنوي ولكن بنسبة بسيطة بلغت نحو 8%، واخفضت صادرات سلعة الحديد شهريا بنسبة 34%، وسنويا بنسبة 71%، أما سلعة الأسمدة الكيماوية فقد غابت عن قائمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس 2021.