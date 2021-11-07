“الإحصاء”: ارتفاع قيمة الانتاج الصناعى السلعـى إلى 303.5 مليار جنيه

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعي للقطاع العام / الأعمال العام عام 2018/ 2019 وكان من أهم المؤشرات ما يلي:



- بلغت قيمة الانتــاج الصنـــاعى السلعــى لهذا العـــام 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 262.7 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 15.5% بسبب زيادة المبيعات وإرتفاع الأسعار.



- بلغت قيمة إنتاج الغزل والنســيج والملابس 2.9 ملـــيار جنيه عـام 2018/ 2019 مقابـــل 3.0 مـــليار جنـــيــه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.

قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأهم الأنشطة الإقتصادية

- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعــدات عـــدا معـــدات النقل 21.2 مليار جنيـــه عـــــام 2018/ 2019 مقــابـــل 22.1 مليــار جنـــيه عـــام 2017/2018 بنسبـــة إنخفاض قدرها 3.9٪.



- بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنـيــه عـام 2018/ 2019مقـابـــل 20.8 ملــــيار جنيــــه عام 2017/2018 بنسبة إنخفاض قدرها 4.1٪.



- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميـــائية الأساسيـــة والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنـيـه عـــــام 2018/2019 مقـــابـــل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنســبة زيـــــادة قدرها 12.0٪.



- بلغت قيمة إنتاج الـــورق 285.8مليــون جنيــــه عـــام 2018/2019مقــابل 317.1 مليـون جنـيه عام 2017/2018بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪.