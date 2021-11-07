"إعلام دمنهور" ينظم ندوة عن أضرار التدخين على الصحة والبيئة (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظم مركز إعلام دمنهور، برئاسة أميرة الحناوي، بالتعاون مع إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالبحيرة، ندوة إعلامية حول أضرار التدخين على الصحة العامة حاضرها الدكتورة أمل فوده مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالبحيرة.

وتناولت الندوة تأثير التدخين الضار على البيئة وعلى صحة الإنسان بالإضافة إلى التدخين السلبي أو التدخين غير المباشر، حيث إن أضرار التدخين لا تؤثر على جهاز واحد فقط من أجهزة الجسم ولكن يمتد تأثيرها من الجهاز التنفسي إلى القلب والجهاز الدوري والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي وغيرها.

كما تم استعراض أضرار التدخين على النساء الحوامل والجنين والتأكيد على أن استخدام البعض للسجائر الإلكترونية والشيش اعتقادا بأنهم أقل ضررا من السجائر العادية يزيد بقوة من خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو وزيادة خطر الولادة المبكرة ومشكلات في الدورة الدموية والأضرار طويلة المدى التي يصعب علاجها.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

ندة عن اضرار التدخين

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