قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل



أكد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، منوهًا بأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا ما زالت قيد التشريع.

وأوضح أن هناك نوعين من الضرائب مطبقين بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل، وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات.

وكشف رئيس الهيئة العامة للضرائب أن هناك فئات مستثناة على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري، وفق الشرق.

وأشار أحمد بن عيسى المهندي إلى أن هناك أيضًا الضريبة الانتقائية ويتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية بنحو 50%، والتبغ بأنواعه والسع ذات الطبيعة الخاصة ومشروبات الطابة بنسبة 100%.

وبيّن أنه أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية، فتخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.

وتعفى من الضريبة الانتقائية وفق رئيس الهيئة العامة للضرائب الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، والسلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه، والسلع الانتقائية الأخرى التي يصدر بتحديدها وشروط إعفائها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

وأكد المهندي أنه تمت بالفعل مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجد قسم خاص بها ضمن إدارة ضريبة الدخل وقد راعى القانون المشار إليه الإعفاء من الضريبة للدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية 3 عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة.

وعن ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع.

وعن تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع غير الصحية، بداية من عام 2019، أفاد المهندي بأن إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 بلغت 1.02 مليار ريال، منوهًا بأن أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو تقليل الاستهلاك للسلع الضارة ما يخفف من العبء على القطاع الصحي للدولة، وعليه تتم حاليا دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية على السلع غير الصحية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للضرائب إلى أن اتفاقيات الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى، وحل العقبات التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال، وتخفيض العبء الضريبي والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الدول من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة.

وذكر أن دولة قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، كما تجري حاليًا مفاوضات مع عدد من الدول الصديقة بهدف التوقيع على اتفاقيات مماثلة في هذا المجال.