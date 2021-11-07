تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 8 نوفمبر 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات ومدن الجمهورية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الاثنين 8-10-2021، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس غدا الإثنين 8 نوفمبر 2021

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الإثنين 8 نوفمبر 2021 بمحافظات ومدن الجمهورية

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

