توزيع 43 ألفا و540 طائر بمشروع تربية البط في البحيرة (صور)

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات في شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية، التي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأشار إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

وأوضح محافظ البحيرة، أن مشروع توزيع وتربية البط والذى تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 مليون جنية للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار، وأن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق.

وأضاف "آمنة" أنه تم توزيع 880 طائر على عدد 44 مستفيد بقرية الكردود بمركز حوش عيسى، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 43 ألف و540 طائر على إجمالي 2177 مستفيد، وأن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

حيث يتم اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنية لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.

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